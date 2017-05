GigaCrysta 湾曲ディスプレイが没入感を高める LCD-GC271XCVB

「ファイナルファンタジーXIV」とは

株式会社スクウェア・エニックスの「ファイナルファンタジーXIV」は、 壮大な”エオルゼア”という世界を舞台に、ネットワークを通じて、世界中のプレイヤーと共に冒険ができるオンラインゲームです。お馴染みの召喚獣やモーグリ、飛空艇…そして仲間たちが待つ、新たなFFの世界に、さあ旅立ちましょう!

公式サイト: http://jp.finalfantasyxiv.com/

無料体験版: http://sqex.to/ff14ft

